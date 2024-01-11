Стало известно о планах США отправить Финляндии оружие для борьбы с Россией

RealClearDefence: Финляндия получит от США танки и самолеты для борьбы с Россией

США предстоит поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией. С таким прогнозом выступила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.

По мнению эксперта, Финляндия является «наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения». Она отметила, что в обозримом будущем срана получит от США 64 истребителя пятого поколения F-35A. Эти самолеты обладают высокой ценностью для НАТО из-за высоких разведывательных возможностей.

Уайт выразила уверенность, что за самолетами последуют поставки тяжелой бронетехники. «Финляндия — логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией», — заключила она.

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом объявила министр сельского и лесного хозяйства страны Сари Эссайя.