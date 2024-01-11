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19:20, 11 января 2024Культура

Звезда «Аквамена» стал бездомным

Актер Джейсон Момоа рассказал, что живет в разъездах
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Звезда «Аквамена», актер Джейсон Момоа рассказал, что на данный момент живет в разъездах. Его слова приводит Entertainment Tonight.

«Сейчас у меня даже нет дома. Я живу в дороге», — сказал он. Актер объяснил, что работает над документальным сериалом On the Roam, в котором рассказывается о встречах Момоа с ремесленниками, музыкантами и спортсменами во время его путешествия по США.

Момоа поделился, что фанаты удивляются, когда встречают его в маленьких городках. Он отметил, что планирует вести такой образ жизни в ближайшее время.

Ранее стало известно, что американская актриса Лиза Боне решила подать на развод с Джейсоном Момоа после 18 лет брака. В качестве причины развода указывались «непримиримые разногласия».

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      Варвара Кошечкина
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