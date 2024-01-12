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23:49, 12 января 2024Спорт

Болельщики греческого клуба признали гол россиянина Оздоева лучшим в 2023 году

Болельщики греческого ПАОКа признали гол россиянина Оздоева лучшим в 2023 году

Кадр: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ / YouTube

Болельщики греческого ПАОКа признали гол российского полузащитника Магомеда Оздоева лучшим в 2023 году. Об этом сообщается на на канале команды в YouTube.

45 процентов респондентов отдали голоса за мяч хавбека, который тот отправил в ворота «Олимпиакоса» в матче 10-го тура чемпионата Греции. Оздоев отличился после того, как партнер ассистировал ему пяткой.

Ранее Оздоев сравнил зарплаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и чемпионате Греции. По его словам, в топ-клубах обеих стран игроки получают примерно одинаково.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за команду в чемпионате Греции, в которых он забил пять мячей.

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      Алексей Гусев
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