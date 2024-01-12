Экс-продюсер Лепса заявил об отсутствии намерений у Пугачевой помогать Киркорову

Продюсер Кобылянский: Пугачева не будет помогать Киркорову, если он уедет из РФ

Композитор и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил о том, что эстрадная певица Алла Пугачева не станет помогать исполнителю Филиппу Киркорову, если тот решит покинуть страну после скандала, связанного с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

По словам Кобылянского, сейчас Пугачева не может ни на что повлиять, а потому Киркорову не имеет смысла обращаться к ней за помощью, если он решит переехать за границу. Он добавил, что артисты могут лишь созваниваться, давать друг другу советы или «косточки кому-то перемывать».

«Она [Пугачева] уже отошла от сцены, отошла от жизни на эстраде. А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку. То есть, в принципе, они (Пугачева и Киркоров, — прим. "Ленты.ру") не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, непоющая», — рассказал собеседник издания.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм.