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12:18, 12 января 2024Спорт

Международная федерация хоккея опровергла влияние России на отстранение Израиля

Президент IIHF Люк Тардиф опроверг влияние России на отстранение сборных Израиля
СюжетСанкции против России:

Фото: Jesper Zerman / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о влиянии России на отстранение Израиля от турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти обвинения являются необоснованными», — заявил Тардиф, таким образом, опровергнув подозрения израильской стороны.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Израиль подозревает Россию в причастности к введению санкций против команд. Отмечалось, что за этим может стоять россиянин Павел Буре, который входит в совет IIHF и хотел отомстить за отстранение России от международных турниров.

12 января IIHF временно отстранила израильские команды от соревнований. В организации объяснили решение соображениями безопасности.

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