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06:49, 12 января 2024Мир

Глава Пентагона контролировал атаку США по Йемену из больницы

CNN: глава Пентагона Остин контролировал нанесения ударов по Йемену из больницы

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин участвовал в руководстве атакой в Йемене, контролируя из больницы нанесение ударов по объектам хуситов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

По словам чиновника, Остин отдал приказ Центральному командованию (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США нанести удары. Он также контролировал процесс в режиме реального времени с помощью «полного набора защищенных средств связи». Кроме того, отмечается, что со вторника по четверг Остин дважды разговаривал с президентом США Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер объяснил, что целью ударов США и Великобритании было подорвать способность хуситов проводить атаки.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с подводных лодок. Через час после начала обстрела США заявили, что удары по позициям хуситов достигли своих целей, атака завершена.

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      Марина Совина
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