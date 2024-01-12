В Пентагоне объяснили цель обстрела Йемена

Пентагон: удары по Йемену наносились, чтобы избежать новых атак в Красном море

Удары по территории Йемена наносились для того, чтобы предотвратить новые атаки хуситов в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью CNN.

«Сегодня вечером целью было подорвать их [хуситов] способность проводить атаки», — пояснил он, добавив, что обстрелу предшествовали неоднократные предупреждения о последствиях. При этом, подчеркнул Райдер, Вашингтон не стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ночью 12 января США и Великобритания атаковали Йемен. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. По словам президента США Джо Байдена, удар носит оборонительный характер. МИД Йемена пригрозил Вашингтону и Лондону расплатой.