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05:59, 12 января 2024Мир

В Пентагоне объяснили цель обстрела Йемена

Пентагон: удары по Йемену наносились, чтобы избежать новых атак в Красном море

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Удары по территории Йемена наносились для того, чтобы предотвратить новые атаки хуситов в Красном море. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью CNN.

«Сегодня вечером целью было подорвать их [хуситов] способность проводить атаки», — пояснил он, добавив, что обстрелу предшествовали неоднократные предупреждения о последствиях. При этом, подчеркнул Райдер, Вашингтон не стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ночью 12 января США и Великобритания атаковали Йемен. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. По словам президента США Джо Байдена, удар носит оборонительный характер. МИД Йемена пригрозил Вашингтону и Лондону расплатой.

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      Марина Совина
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