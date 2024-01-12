В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Депутат Бессараб: получать пенсию 50 тысяч рублей можно при зарплате в 120 тысяч

Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об условии, которое позволит получать такую выплату, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее опрос показал, что среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.

«Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — поделилась Бессараб.

В текущей ситуации средняя заработная плата россиян не позволяет делать отчисления таким образом, чтобы они получали настолько большую пенсию, отметила депутат. По ее словам, средняя пенсия по старости к концу 2024 года составит порядка 24 тысяч рублей, а военная пенсия сейчас — порядка 42 тысяч рублей.

Поэтому нужно правильно выбирать зарплату, работу, работать в белую, что называется — в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государства своих доходов, с выплатой полностью своих страховых взносов. Тогда можно рассчитывать на хорошую пенсию Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее опрос, проведенный аналитиками «СберНПФ» в ноябре 2023 года, показал, что ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей по сравнению с 2020 годом и достигли уровня в 59,2 тысячи.

