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12:27, 12 января 2024Мир

Посольство России в Йемене прокомментировало ночные удары США по хуситам

Посольство РФ в Йемене: данных о пострадавших при ночных ударах россиянах нет

Фото: US Central Command via X / Handout / Reuters

Данных о россиянах, пострадавших при ночных ударах США и Великобритании при ночных ударах по объектам хуситов не поступало. Авиаудары по территории страны прокомментировало посольство России в Йемене в своем Telegram-канале.

«Информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в Посольство не поступало. Продолжаем внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США нанести удары по Йемену является пренебрежением международным правом. По ее словам, США полностью пренебрегают им во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по позициям хуситов в Йемене. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.

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      Семен Александров
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