Россиян призвали отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков

В посольстве РФ призвали граждан отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею

Россиян призвали отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за вспыхнувших в стране антиправительственных беспорядков. Об этом ТАСС заявили в российском посольстве в Индонезии, по совместительству представляющем РФ и в Папуа — Новой Гвинее.

Дипломаты также подчеркнули, что в настоящее время ни один гражданин России не обращался в дипмиссию за помощью. «Держим ситуацию на контроле», — добавили в российском диппредставительстве.

Отмечается, что массовые беспорядки начались в столице Папуа – Новой Гвинеи, Порт-Морсби, в среду, 10 января.