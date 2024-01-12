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09:07, 12 января 2024Путешествия

Россиян призвали отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за беспорядков

В посольстве РФ призвали граждан отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею

Фото: Leo Manuai / Reuters

Россиян призвали отказаться от поездок в Папуа — Новую Гвинею из-за вспыхнувших в стране антиправительственных беспорядков. Об этом ТАСС заявили в российском посольстве в Индонезии, по совместительству представляющем РФ и в Папуа — Новой Гвинее.

Дипломаты также подчеркнули, что в настоящее время ни один гражданин России не обращался в дипмиссию за помощью. «Держим ситуацию на контроле», — добавили в российском диппредставительстве.

Отмечается, что массовые беспорядки начались в столице Папуа – Новой Гвинеи, Порт-Морсби, в среду, 10 января.

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      Фариза Бацазова
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