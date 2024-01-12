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11:08, 12 января 2024Мир

Руководство хуситов обвинило США и Британию в терроризме

Член высшего совета «Ансар Аллах» аль-Хуси обвинил США и Британию в терроризме

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Член высшего совета движения хуситов «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси назвал удары США и Великобритании террористическим варварством. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

По его мнению, действия коалиции являются преднамеренной и неоправданной агрессией, отражающей жестокую психологию. «Американо-британские удары являются варварскими, террористическими», — заявил он.

Политик добавил, что США и Британия своими действиями одинаково управляют конфликтами в Газе и Йемене. Он подчеркнул, что такие решения неприемлемы в период, когда мир пытается остановить противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Руководство движения «Ансар Аллах» в ответ заявило, что удар США и Великобритании является попыткой Запада отвлечь внимание от ситуации в Газе. Также движение начало мобилизацию в подконтрольных районах страны.

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      Юрий Леонов
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