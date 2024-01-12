СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

СКА со счетом 5:2 обыграл «Спартак» в матче КХЛ

Петербургский СКА на выезде обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 12 января, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сергей Толчинский, еще по шайбе забросили Михаил Воробьев, Валентин Зыков и Арсений Грицюк. У москвичей отличились Илья Ковальчук и Джоуи Кин.

«Спартак» в следующем матче 14 января дома сыграет с магнитогорским «Металлургом». СКА в тот же день на выезде сыграет с «Северсталью».

«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, команда с 67 очками находится на четвертом месте в Западной конференции. СКА находится на третьей позиции с 68 очками.

