В Пентагоне заявили об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток

Пентагон: США не планируют отправлять новые силы на Ближний Восток

США не планируют отправлять новые силы на Ближний Восток в контексте проведения операции в Красном море и нанесения ударов по объектам шиитских ополченцев-хуситов в Йемене. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью телеканалу CNN.

«Нам нечего объявить в контексте отправки дополнительных сил США в регион», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Кроме того, он добавил, что по мнению Пентагона США добились хорошего эффекта, нанеся удары по позициям хуситов в Йемене.

Ранее высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон ожидает ответных действий со стороны хуситов из-за ударов США и Великобритании по территории Йемена.