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11:04, 12 января 2024Мир

В России отреагировали на удары США и Великобритании по Йемену

Сенатор Карасин назвал удары США по Йемену нарушением международного права
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

Удары США и Великобритании по Йемену — грубое нарушение международного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на обстрелы по столице страны Сане и портовым городам.

«Это совершенно зашкаливающее чувство доминирования в мире мешает Соединенным Штатам и НАТО спокойно себя вести. Это лишний пример такого поведения», — сказал Карасин.

То, что произошло, является грубым нарушением международного права и понятия о том, как должны строиться межгосударственные отношения и вообще, как надо себя вести на международной арене

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

В ночь на 12 января США и Великобритания начали бомбить Йемен. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.

Как объяснил президент США Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на пятницу, 12 января, в связи с ударами США и их союзников по Йемену.

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      Варвара Кошечкина
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