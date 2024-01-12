В России отреагировали на удары США и Великобритании по Йемену

Сенатор Карасин назвал удары США по Йемену нарушением международного права

Удары США и Великобритании по Йемену — грубое нарушение международного права, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на обстрелы по столице страны Сане и портовым городам.

«Это совершенно зашкаливающее чувство доминирования в мире мешает Соединенным Штатам и НАТО спокойно себя вести. Это лишний пример такого поведения», — сказал Карасин.

То, что произошло, является грубым нарушением международного права и понятия о том, как должны строиться межгосударственные отношения и вообще, как надо себя вести на международной арене Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

В ночь на 12 января США и Великобритания начали бомбить Йемен. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам.

Как объяснил президент США Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на пятницу, 12 января, в связи с ударами США и их союзников по Йемену.