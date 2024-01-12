Врачи оценили эффективность вагинальных капсул для ароматизации гениталий

Врачи раскритиковали американскую телезвезду Кортни Кардашьян за рекламу вагинальных капсул для ароматизации гениталий. Как сообщает Daily Mail, медики признали это средство бесполезным и неэффективным.

Издание отмечает, что телезвезда опубликовала в своем аккаунте историю, где прорекламировала новые капсулы для женщин. 44-летняя Кардашьян заявила, что новинка предназначена для оздоровления гениталий и устранения неприятного запаха. «Это первая капсула для здоровья влагалища, в которой используются четыре клинически изученных пробиотических штамма для поддержания баланса pH, здоровья влагалища и мочевыводящих путей», — рассказала телезвезда.

Врач-урогинеколог Микки Каррам, которого попросили прокомментировать слова звезды, назвал их нелепыми. «За всем этим нет никакой науки. Я думаю, это не то, о чем вообще стоит задумываться», — сказал врач. Кроме того, по его словам, витамин С, экстракт ананаса и пребиотики, которые входят в состав препарата, не имеют доказанного оздоровительного эффекта на женские половые органы.

Гинеколог Грег Маршан также не одобрил новый продукт, представленный Кардашьян и предупредил, нельзя пытаться ароматизировать гениталии. По его словам, если появляется неприятный запах, обычно это свидетельствует о наличии инфекции или бактериального вагиноза. «В этом случае надо лечить заболевание, а не пытаться маскировать симптом», — указал врач.

Ранее Кортни Кардашьян уже предлагала приобрести жевательные конфеты для ароматизации влагалища. В тот раз врачи называли подобные добавки опасными.