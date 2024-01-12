Политолог Тарасов предрек начало затяжного конфликта после удара США по Йемену

По всем признакам конфликт в Йемене будет затяжным, считает кандидат исторических наук, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Последствия массированного удара по стране со стороны США и Великобритании политолог предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Хуситы стали копировать тактику ХАМАС

В развитии конфликта просматривается много постановочных действий, отметил специалист. Во-первых, хуситы в последнее время провоцировали США и их союзников, активизировав удары в Красном море и проливах.

«То, что последует какая-то ответная реакция в той или иной форме было очень предсказуемо, но, судя по всему, они начали копировать тактику [палестинской радикальной группировки] ХАМАС, они стали вызывать огонь на себя. Американцы создали коалицию, выступали с многочисленными предупреждениями, но хуситы вели себя очень своевольно и быстро, они грозились нанести удары по Израилю, по военным объектам и так далее. То есть они явно готовились к этой акции, и вот она состоялась», — высказался политолог.

Конфликт в Йемене затянется надолго

По его словам, накануне принятия решения об ударах шла дискуссия о том, как их наносить: только морским путем или по территории Йемена.

Почему? Потому что сейчас ситуация такая, что отделаться просто ракетными или авиационными ударами и победить хуситов невозможно, как и не удалось победить ХАМАС. Здесь вопрос первый, будет ли инициирована наземная операция штатами и союзниками, что, по-моему, исключается, и конфликт может принять затяжной характер Станислав Тарасов политолог

Конфликт будет затяжным по всем признакам, подчеркнул он. Прежде всего, удары по дислокации хуситов на территории Йемена с точки зрения международного права являются актом агрессии. Кроме того, не стоит забывать о вероятности ответного удара.

«Хуситы хотят ответить. Есть ли у них такое оружие, которое может поразить какой-то американский корабль и прочее? Говорят, что есть. Представьте себе, что произойдет, если вдруг хуситы пробьют американскую или западную систему ПВО, корабль потонет. Американцы вынуждены будут вовлекаться в боевые действия, и в таком случае не исключено, что предполагается сценарий проведения наземных операций. Американцы, которые избегали в войне с Израилем и ХАМАС своего участия в наземной операции, будут вынуждены принимать участие в наземной операции», — поделился Тарасов.

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что наземная операция США будет сопряжена с неизбежными потерями, даже если американцы будут побеждать.

Ирану и Саудовской Аравии предрекли вовлечение в конфликт

Судя по всему, Штаты предупредили Иран и Саудовскую Аравию о готовящейся операции, полагает эксперт. И эти страны начинают склоняться к западной версии, которая исключает вторжение и агрессию против Йемена и предполагает удар исключительно по хуситам в борьбе за сохранение морской коммуникации мировой торговли.

Вместе с тем существует теоретическое предположение о вовлечении в конфликт Ирана и Саудовской Аравии, рассказал Тарасов. С его слов, в арабских СМИ муссируется смахивающая на конспирологию, но заслуживающая внимания версия о негласной договоренности по провоцированию ситуации между определенными силами, включая даже самих хуситов.

Исходя из того, что администрация президента США Джо Байдена отказалась признавать хуситов террористической организацией, американцы могут воспользоваться обострением, добавил эксперт.

Это все может быть информационным прикрытием, камуфляжем, но, тем не менее, в этом спектакле есть завязка, есть кульминация, но нет развязки. Байден оказывается вовлечен сразу в три конфликта: это Украина, это ХАМАС и Йемен, а потенциально Иран и Саудовская Аравия, и как вот будут американцы выбираться из этой ловушки? Сказать сложно, но за этим спектаклем просматривается какая-то сила, квалифицировать которую невозможно, но режиссеры налицо Станислав Тарасов политолог

Ранее США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Движение хуситов «Ансар Аллах» пригрозило принять ответные меры. Представители группировки указали, что жертвами ударов по столице страны Сане и портовым городам стали 11 человек.