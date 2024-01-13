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22:57, 13 января 2024Спорт

Болельщики выбрали еще двух россиян для участия в Матче звезд НХЛ

Болельщики выбрали россиян Бобровского и Георгиева для участия в Матче звезд НХЛ
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports / Reuters

Вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский и голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Хоккеисты были выбраны голосованием болельщиков. Помимо двух россиян, по решению фанатов на турнире выступят Джереми Свэйман из «Бостон Брюинс», Кейл Макар из «Колорадо» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерс».

Ранее стало известно, что в Матче звезд сыграют еще три россиянина: вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в список НХЛ не попал.

Матч звезд НХЛ-2024 пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. В этом сезоне изменен порядок определения команд для турнира в формате «три на три» — будет проведен драфт, в рамках которого капитаны команд четырех дивизионов выберут игроков вместе со знаменитостями. Также изменена концепция мастер-шоу — 12 хоккеистов разыграют один миллион долларов в конкурсах по системе многоборья.

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      Дарья Коршунова
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