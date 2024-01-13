В Госдуме отреагировали на ошибочную атаку танкера с российской нефтью хуситами

Депутат Чепа: России стоит быть внимательнее в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Российским судам стоит быть внимательнее при проходе через зону конфликта на Ближнем Востоке, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на ошибочную атаку йеменских хуситов на танкер с российской нефтью.

«Нам надо понимать, что любые передвижения в этой зоне сегодня крайне опасны и по возможности избегать эту зону. К счастью, ни жертв, ни повреждений на судне нет. Мы понимаем напряженность ситуации, мы понимаем, что происходит в регионе, поэтому относиться к этому надо с полной серьезностью», — сказал он.

Хуситы — это военно-политическая группировка c севера Йемена, которая появилась в 1990-е. В 2014 году хуситы начали в Йемене гражданскую войну и взяли под контроль значительную часть страны, в том числе столицу — город Сану. Хуситы происходят из союза горных племен на границе с Саудовской Аравией. Они относятся к зейдитам — мусульманскому шиитскому меньшинству. В Йемене они составляют примерно треть населения страны, а две — трети сунниты.

Йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление британской охранной компании Ambrey. Ракеты упали в воду в 400-500 метрах от судна. Обошлось без жертв и разрушений.

По информации Ambrey, на танкер решили напасть, поскольку в публичных базах он числится как связанный с Великобританией, однако эта информация уже устарела. В компании отмечают, что это уже вторая непреднамеренная атака на российское судно.

Йеменские хуситы с осени 2023 года регулярно атакуют морские суда в Красном море. Так они выражают поддержку радикальной группировке ХАМАС в войне против Израиля.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по позициям хуситов в Йемене в ответ на постоянные атаки судов. Американская сторона утверждала, что атаковала военные объекты и командные пункты, чтобы лишить повстанцев возможности нападать в Красном море.