«Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

США и Великобритания в ночь на 12 января ударили по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания в ночь на пятницу, 12 января, начали военную операцию в Йемене. Хуситы пообещали ответить на атаку и поджечь весь регион. В России, Турции и ряде других государств отреагировали на массированные удары и обстрелы, наносимые по объектам на йеменской территории.

Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает действия Вашингтона и считает их нелегитимными.

В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что принятая ранее в СБ ООН резолюция, требующая от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, не предоставляет никакого права на нанесение ударов.

Была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары. И, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

При этом, по словам Пескова, Россия неоднократно призывала хуситов отказаться от практики ударов по международным торговым судам, поскольку считает ее неверной.

Эрдоган обвинил США и Великобританию в попытке устроить море крови

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Великобританию в том, что они используют непропорциональную силу для ударов по объектам ополченцев-хуситов в Йемене.

Они применили непропорциональную силу, они пытаются превратить Красное море в море крови. Израиль делает то же самое в Палестине Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Турецкий лидер добавил, что Анкара получает новости о ситуации по многим каналам. По его мнению, «хуситы отвечают успешно» на принятые США меры.

Иран назвал произволом удар США и Британии по Йемену

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи осудил и назвал произволом массированный удар Вашингтона и Лондона по позициям хуситов.

По словам дипломата, таким образом страны нарушили суверенитет и территориальную целостность Йемена, а также нормы международного права. Он подчеркнул, что атака не принесет никакого результата, а приведет лишь к усилению нестабильности в регионе

Канани обратился к международному сообществу с просьбой предотвратить эскалацию военного конфликта, а также принять меры для устранения нестабильности и восстановления безопасности в регионе.

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Handout / Reuters

Массированный удар по Йемену был нанесен после серии нападений на корабли

США и Британия использовали для ударов боевые самолеты. С моря по ближневосточной стране запускались крылатые ракеты Tomahawk, установленные на эсминцах. Кроме того, была задействована атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida. Небоевую поддержку партнерам оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Военная операция стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран. Обстрелы начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля.

С 2002 года США нанесли около 400 ударов по целям в Йемене. Текущая операция стала первой с 2016 года.