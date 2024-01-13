Хуситы по ошибке выпустили ракету по танкеру с российской нефтью. Это уже не первый подобный инцидент

Йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе

Йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке выпустили ракету по, предположительно, перевозившему российскую нефть танкеру. Об этом сообщила компания-специалист в вопросах морской безопасности Ambrey.

Компания допустила, что судно посчитали мишенью, поскольку в общедоступной базе данных оно числилось связанным с Британией, хотя информация уже устарела. Как сказано в отчете Ambrey, танкер под флагом Панамы заметил три лодки во время следования на восток по Международному рекомендованному транзитному коридору. Это уже второй инцидент, когда судно с российской нефтью подверглось атаке хуситов.

Капитан сообщил о падении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней последовали три небольших судна Информационный центр морских торговых операций Великобритании

В консультативной записке Информационного центра морских торговых операций Великобритании указано, что пострадавших или разрушений в результате случившегося не зафиксировано.

Фото: Jorge Silva / Reuters

В ночь на 13 января США и Британия вновь атаковали Йемен

Авиаудар пришелся на северную часть Саны, рассказали в администрации города. Он был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми. По данным Bloomberg, атаки начали планировать 1 января по итогам совещания американского президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности, когда он отдыхал на острове Санта-Крус. В последующие 12 дней велись дипломатические переговоры и военное планирование.

Первая атака США и Британии по хуситам в Йемене произошла в ночь на пятницу, 12 января, в ответ на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море. Целью операции было лишение хуситов возможности атаковать суда. В то же время Минобороны Британии назвало удар по Йемену исключительным актом самообороны.

Йемен пообещал отомстить

Заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Эззи пригрозил, что США и Великобритания заплатят высокую цену за удары по стране.

Страна подверглась массированной атаке. Несомненно, Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии Хусейн аль-Эззи заместитель министра иностранных дел Йемена

Член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф также прокомментировал совместный удар США и Британии. «Мы подожжем регион», — пригрозил он, призвав Вашингтон и Лондон запомнить эти три слова.

Россия осудила удары по Йемену

Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, принятая ранее в СБ ООН резолюция, требующая от хуситов немедленно прекратить атаки на суда, не предоставляет никакого права на нанесение ударов. В то же время он отметил, что Москва неоднократно призывала хуситов отказаться от практики ударов по международным торговым судам, поскольку считает ее неверной.

В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя назвал удары США и их союзников по объектам хуситов в Йемене вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Дипломат напомнил, что Совбез ООН не давал санкции США и их союзникам на атаку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь Джо Байдена к уголовной ответственности, пока он не начал мировую войну. Политик обратил внимание на крайне низкий рейтинг американского лидера и отметил, что тому нужна «маленькая победоносная война».