Маск назвал беспределом участь блогера Лиры в украинской тюрьме

Маск назвал беспределом смерть американского блогера Лиры в украинской тюрьме

Предприниматель Илон Маск высказался о смерти в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры. В своем аккаунте в X он назвал участь гражданина США беспределом.

Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот заявил, что администрация президента США Джо Байдена якобы «могла с помощью одного телефонного звонка забрать Гонсало Лиру, но даже не пошевелила пальцем». «Так что украинские власти знали, что могут действовать безнаказанно», — написал Сакс.

«Это полный беспредел (слово messed up, которое в оригинале использовал предприниматель, в зависимости от контекста может переводиться на русский язык как «бардак», «неразбериха» — прим. «Ленты.ру»)!» — возмутился Маск.

О кончине американского блогера в украинской тюрьме ранее сообщил журналист Такер Карлсон. Информацию подтвердил Госдепартамент США.

В декабре Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест Лиры. Так бизнесмен отреагировал на информацию о том, что гражданин США с июля находится в заключении в Киеве за критику украинского лидера.