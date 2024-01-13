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12:25, 13 января 2024Мир

Маск назвал беспределом участь блогера Лиры в украинской тюрьме

Маск назвал беспределом смерть американского блогера Лиры в украинской тюрьме

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предприниматель Илон Маск высказался о смерти в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры. В своем аккаунте в X он назвал участь гражданина США беспределом.

Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот заявил, что администрация президента США Джо Байдена якобы «могла с помощью одного телефонного звонка забрать Гонсало Лиру, но даже не пошевелила пальцем». «Так что украинские власти знали, что могут действовать безнаказанно», — написал Сакс.

«Это полный беспредел (слово messed up, которое в оригинале использовал предприниматель, в зависимости от контекста может переводиться на русский язык как «бардак», «неразбериха» — прим. «Ленты.ру»)!» — возмутился Маск.

О кончине американского блогера в украинской тюрьме ранее сообщил журналист Такер Карлсон. Информацию подтвердил Госдепартамент США.

В декабре Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест Лиры. Так бизнесмен отреагировал на информацию о том, что гражданин США с июля находится в заключении в Киеве за критику украинского лидера.

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      Олег Давыдов
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