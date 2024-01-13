США подтвердили гибель американца в украинской тюрьме

Госдепартамент США подтвердил гибель американца Гонсало Лиры в украинской тюрьме

Госдепартамент США подтвердил РИА Новости гибель в украинской тюрьме американца Гонсало Лиры.

При этом в ведомстве не стали предоставлять дополнительную информацию, сославшись на необходимость уважать интересы семьи погибшего.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме. Американец скончался в возрасте 55 лет. По словам журналиста, Лира был осужден «за преступление, связанное с критикой правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена».

В апреле Министерство иностранных дел Чили заявило об исчезновении в Харькове журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего Киев.