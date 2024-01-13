Названы возможные изменения в отношениях Китая и Тайваня после выборов

Востоковед Маслов: отношения Китая и Тайваня ухудшатся после выборов на острове

Отношения Китая и Тайваня ухудшатся после выборов на острове, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, чем будет отличаться политика нового президента Китайской Республики Лая Циндэ, который лидирует в гонке за кресло главы государства при подсчете голосов.

Результаты выборов как минимум не улучшат, а на самом деле ухудшат отношения между Пекином и Тайбэем Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ

«Лай Циндэ, равно как и вся Демократическая прогрессивная партия Тайваня, шла на выборы с несколькими тезисами. Это достижение полной независимости от Пекина, расширение взаимодействия с США, наращивание вооруженных сил Тайваня, чтобы предотвратить любые попытки вторжения на Тайвань силой. Это все резко противоречит тем тезисам, с которыми выходит [председатель КНР] Си Цзиньпин. В ближайшее время мы не увидим никаких переговоров, в том числе и переговоров по, например, расширению торговли, туризма, что в последнее время предлагал Пекин. Очевидно, что многие инициативы Пекина, например, о создании совместной экономической зоны в районе провинции Фуцзянь прямо напротив Тайваня также не получат поддержки», — полагает востоковед.

По мнению специалиста, дальнейшее развитие отношений зависит от того, насколько жестко будет вести себя Тайбэй. Судя по заявлениям, новый лидер планирует проводить более активную и агрессивную политику в отличие от предыдущего президента Цай Инвэнь.

«Если не будет расширения эскалации, то ситуация просто заморозится и будет находиться в замороженном состоянии долгое время. Если же сейчас Лай Циндэ будет выступать с попытками проведения каких-то акций, которые усиливают независимость острова, например, проводить голосование, референдум, расширять армейские силы и так далее, то это все может привести к существенному ухудшению ситуации вплоть до вооруженных столкновений. Хотя я не думаю, что Китай при нынешней ситуации вообще собирается атаковать Тайвань напрямую», — добавил он.

Вопрос принадлежности Тайваня В 1949 году после прихода к власти в Китае коммунистов во главе с Мао Цзэдуном правившая до этого партия Гоминьдан бежала на Тайвань. Она отказалась признавать новые власти и объявила о своей легитимности по обе стороны Тайваньского пролива. Мировое сообщество долгое время придерживались этой же точки зрения, но со временем поддержка ослабла. Тайвань считает себя независимым государством, а Пекин — своей территорией. Официальные власти КНР называют остров своей провинцией, а его правительство сепаратистским.



13 января на Тайване стартовали выборы президента острова. На пост главы республики претендуют три основных кандидата — 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), 66-летний Хоу Юи от партии Гоминьдан и 64-летний основатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

После начала подсчета голосов в гонке предварительно лидирует Лай Циндэ. Оппозиционные кандидаты уже признали поражение на выборах.

Лая Циндэ называли фаворитом голосования. Он выступает за независимость Тайваня. Политик уже заявил, что готов к переговорам с властями Китая. «Мы хотим вести обмены и сотрудничество на благо жителей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду», — сказал он. Своей важной задачей Лай Циндэ назвал сохранение статус-кво по обе стороны Тайваньского пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства.