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20:57, 13 января 2024Спорт

Головин отметился результативной передачей в матче чемпионата Франции

Хавбек «Монако» Головин сделал пас в матче чемпионата Франции против «Реймса»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Монако» проиграло «Реймсу» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Российский хавбек «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера, забившего единственный мяч за хозяев.

Всего в текущем сезоне Головин провел 16 матчей в чемпионате Франции, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными пасами. 27-летнего игрока включили в символическую сборную Лиги 1 2023 года.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер россиянина обошелся команде в 30 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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