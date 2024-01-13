Инстасамка ответила на слухи о своем участии в проекте «Не Глюк’oZa»

Инстасамка опровергла слухи о своем участии в проекте «Не Глюк’oZa»

Рэперша Инстасамка (она же Дарья Зотеева) ответила на слухи об ее участии в проекте «Не Глюк’oZa», опровергнув их. Об этом певица рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Я могу сказать точно, что это не проект "Глюкоза". На данный момент я выступаю и продолжаю свою деятельность под наименованием "Инстасамка", если будут в дальнейшем какие-то изменения, я обязательно сообщу в своих социальных сетях», — объяснила исполнительница.

Информация о возможной коллаборации появилась после совместного фото певицы с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Впрочем, девушка намекнула, что какой-то совместный проект с Фадеевым все же появится в обозримом будущем и, возможно, он уже в работе.

В конце декабря Максим Фадеев объявил, что возобновит проект «Глюк’oZa» без певицы Натальи Ионовой, известной под тем же псевдонимом. Он указал, что принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Продюсер раскритиковал мероприятие, назвав его «колхозом».

Ранее в сети появился райдер Инстасамки, который включает приставку Xbox в гостиничном номере и килограмм куриных крыльев в гримерке. Также в требованиях певица указала, чтобы ее мужа из аэропорта встречал Maybach.