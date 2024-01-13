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09:50, 13 января 2024Спорт

Канадский хоккеист рассказал о пользующемся успехом в США российском явлении

Хоккеист СКА Брендан Лайпсик заявил, что система Станиславского популярна в США

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик рассказал о российском явлении, которое пользуется успехом в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист сообщил, что система Константина Станиславского очень популярна в Северной Америке, отметив, что по ней учатся все актеры. Он признался, что его жена тоже не стала исключением. «Если ее в российское кино позовут, это вообще будет отлично», — подчеркнул Лайпсик.

9 января Лайпсик получил российский паспорт. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо российскому президенту Владимиру Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в КХЛ с 2020 года. Ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

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      Анастасия Борисова
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