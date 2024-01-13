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16:02, 13 января 2024Спорт

Легенда «Спартака» оценил вероятность возглавить команду

Бывший футболист Андрей Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил вероятность возглавить команду. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Бывший футболист заявил, что не готов к такой ответсвенности. «Надо быть достойным, чтобы работать в "Спартаке"», — посчитал Тихонов.

10 января Тихонов возглавил клуб Первой лиги «Енисей». Он уже работал в команде в сезоне-2016/2017, под его руководством команда стала третьей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Тихонов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1992 по 2000 год и был капитаном команды. Также полузащитник играл за самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», «Маккаби» из Тель-Авива и астанинский «Локомотив». В 2011 году Тихонов вернулся в «Спартак» уже в качестве играющего тренера и провел за команду один матч.

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      Анастасия Борисова
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