Легенда «Спартака» оценил вероятность возглавить команду

Бывший футболист Андрей Тихонов заявил, что не готов возглавить «Спартак»

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил вероятность возглавить команду. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Бывший футболист заявил, что не готов к такой ответсвенности. «Надо быть достойным, чтобы работать в "Спартаке"», — посчитал Тихонов.

10 января Тихонов возглавил клуб Первой лиги «Енисей». Он уже работал в команде в сезоне-2016/2017, под его руководством команда стала третьей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Тихонов выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1992 по 2000 год и был капитаном команды. Также полузащитник играл за самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», «Маккаби» из Тель-Авива и астанинский «Локомотив». В 2011 году Тихонов вернулся в «Спартак» уже в качестве играющего тренера и провел за команду один матч.