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12:15, 13 января 2024Мир

Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины

Новый глава МИД Франции Сежурне заявил, что Париж будет поддерживать Украину

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал Украине, что Париж поддержит страну в долгосрочной перспективе. Его слова передает французский телеканал BFMTV.

Сежурне прибыл на Украину с первым после своего назначения визитом. «Я прибыл сюда, чтобы сказать, что Франция поддержит Украину в долгосрочной перспективе — с точки зрения экономической, военной, гуманитарной», — высказался глава МИД Франции о помощи стране.

38-летний Сежурне назначен на пост министра иностранных дел 11 января. О нынешнем главе МИД также известно, что он является открытым геем. Его супруг, Габриэль Атталь, 9 января получил должность премьер-министра Франции. Представитель ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) стал самым молодым главой правительства в истории Франции.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, удивился назначению Атталя, отметив, что судить о квалификации политика по его возрасту нельзя.

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