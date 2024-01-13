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12:36, 13 января 2024Силовые структуры

Работавшего на спецслужбы Польши россиянина арестовали

Суд арестовал до 10 марта работавшего на спецслужбы Польши жителя Пензы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд арестовал до 10 марта жителя Пензы, который, будучи сотрудником режимного предприятия региона, работал на спецслужбы Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Ленинский районный суд Пензы. «[Мера пресечения — ] заключение под стражу до 10 марта 2024 года», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что следствие опросило арестовать сотрудничавшего с польскими спецслужбами россиянина.

О задержании россиянина стало известно 12 января. По данным ФСБ, мужчина трудился на особо режимном предприятии Пензенской области и передавал информацию о работе объекта польским спецслужбам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). В МИД Польши при этом отвергли связь россиянина с Варшавой.

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      Олег Давыдов
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