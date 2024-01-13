Работавшего на спецслужбы Польши россиянина арестовали

Суд арестовал до 10 марта работавшего на спецслужбы Польши жителя Пензы

Суд арестовал до 10 марта жителя Пензы, который, будучи сотрудником режимного предприятия региона, работал на спецслужбы Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Ленинский районный суд Пензы. «[Мера пресечения — ] заключение под стражу до 10 марта 2024 года», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что следствие опросило арестовать сотрудничавшего с польскими спецслужбами россиянина.

О задержании россиянина стало известно 12 января. По данным ФСБ, мужчина трудился на особо режимном предприятии Пензенской области и передавал информацию о работе объекта польским спецслужбам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). В МИД Польши при этом отвергли связь россиянина с Варшавой.