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14:48, 12 января 2024Мир

Варшава отреагировала на задержание работавшего на спецслужбы Польши россиянина

Замглавы МИД Шейна: задержанный в России не связан с польскими спецслужбами

Фото: Lukas Plewnia / Wikimedia

Задержанный за работу с польскими спецслужбами в Пензенской области сотрудник российского режимного объекта не был связан с Варшавой. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна, сообщает Onet.

«В ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, эту информацию следует считать фейком», — сказал дипломат

Ранее ФСБ задержала сотрудника российского режимного объекта за работу на спецслужбы Польши. По предварительным данным, задержанный передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, рассчитывая на помощь при выезде за границу на постоянное место жительства.

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      Семен Александров
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