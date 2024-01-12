ФСБ задержала работавшего на польские спецслужбы сотрудника режимного объекта

В Пензенской области задержали работавшего на польские спецслужбы россиянина

ФСБ задержала сотрудника российского режимного объекта за работу на спецслужбы Польши. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, задержанный трудился на особо режимном предприятии Пензенской области и передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, рассчитывая на помощь при выезде за границу на постоянное место жительства. Возбуждено уголовное дело.

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