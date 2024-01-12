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10:32, 12 января 2024Силовые структуры

ФСБ задержала работавшего на польские спецслужбы сотрудника режимного объекта

В Пензенской области задержали работавшего на польские спецслужбы россиянина

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала сотрудника российского режимного объекта за работу на спецслужбы Польши. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, задержанный трудился на особо режимном предприятии Пензенской области и передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, рассчитывая на помощь при выезде за границу на постоянное место жительства. Возбуждено уголовное дело.

29 ноября сообщалось, что крымчанин получил 16 лет колонии за сбор для Украины данных о сотрудниках ФСБ

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