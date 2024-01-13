Работавшего на спецслужбы Польши россиянина попросили арестовать

Следствие попросило арестовать россиянина, работавшего на спецслужбы Польши

Следствие попросило арестовать россиянина, работающего на режимном предприятии в Пензенской области, за связи со спецслужбами Польши. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Пензы сообщает РИА Новости.

«Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — поделилась информацией собеседница агентства. Она добавила, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия.

Днем ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника российского режимного объекта, который работал на спецслужбы Польши. Мужчина трудился на особо режимном предприятии Пензенской области и передавал информацию о работе объекта иностранным спецслужбам, предполагая, что те предоставят ему помощь при выезде за границу на постоянное место жительства.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. В МИД Польши, в свою очередь, отрицают связь задержанного с Варшавой.