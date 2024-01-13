Шарапова купила поместье в США за 11,5 миллиона долларов

Экс-теннисистка Мария Шарапова купила поместье в США за 11,5 миллиона долларов

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова приобрела поместье в США. Об этом сообщает Robb Report.

По информации источника, Шарапова стала обладательницей недвижимости в Монтесито (Калифорния). Отмечается, что покупка обошлась экс-спортсменке в 11,5 миллиона долларов.

В феврале 2020 года Шарапова сообщила о завершении выступлений. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.