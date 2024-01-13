Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:54, 13 января 2024Из жизни

Стали известны подробности смерти Елизаветы II

Daily Mail: смерть бывшей британской королевы Елизаветы II наступила во сне

Елизавета II. Фото: Reuters

Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне. Об этом пишет газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — говорится в записке.

Уточняется, что о существовании документа, который сейчас хранится в Королевском архиве, до этого момента известно не было.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, и в Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Британия вновь атаковали Йемен. Чтобы спланировать удары, Байден оставил команду без новогоднего отдыха

      Европу уличили в продолжении покупки российской нефти

      В России высказались о возможности введения дополнительного выходного дня

      Стали известны сроки третьего испытательного запуска Starship

      Пентагон назвал цель нового авиаудара по столице Йемена

      Стали известны подробности смерти Елизаветы II

      Инстасамка ответила на слухи о своем участии в проекте «Не Глюк’oZa»

      В России заявили о разделении журналистики на два лагеря

      Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

      В бундестаге потребовали разъяснений слов Шольца о победе над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости