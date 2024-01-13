Стали известны подробности смерти Елизаветы II

Daily Mail: смерть бывшей британской королевы Елизаветы II наступила во сне

Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне. Об этом пишет газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — говорится в записке.

Уточняется, что о существовании документа, который сейчас хранится в Королевском архиве, до этого момента известно не было.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года, и в Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.