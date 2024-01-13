Тарасова оценила выступления фигуристок на чемпионате Европы

Тарасова заявила, что призеркам ЧЕ-2024 повезло, потому что не было россиянок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступления фигуристок-одиночниц на чемпионате Европы. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что все медалистки катались потрясающе, и она получила наслаждение от их выступления. «Им всем троим повезло, что не было русских девушек. Потому что мы не знаем, где бы они в этом случае были вместо пьедестала», — добавила специалист.

Турнир одиночниц завершился 13 января. Золото завоевала бельгийка Луна Хендрикс. Серебро на счету прошлогодней победительницы ЧЕ, выступающей за Грузию бывшей россиянки Анастасии Губановой. Замкнула тройку лучших еще одна бельгийка, Нина Пинзарроне.

Чемпионат Европы-2024 проходит в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU).