Бывшая россиянка стала второй на чемпионате Европы по фигурному катанию

Бельгийка Хендрикс выиграла ЧЕ-2024, бывшая россиянка Губанова стала второй

Завершились соревнования одиночниц в рамках чемпионата Европы (ЧЕ) по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницей турнира стала бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 213,25 балла. Второй стала Анастасия Губанова — бывшая россиянка, с 2021 года представляющая Грузию. В ее активе 206,52 балла. Замкнула тройку сильнейших еще одна бельгийка, Нина Пинзарроне (202,29 балла).

21-летняя Губанова — чемпионка Европы 2023 года. Ее признали лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года.

Чемпионат Европы-2024 проходит в литовском Каунасе с 10 по 14 января. Россияне пропускают соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев (ISU).