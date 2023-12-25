Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:1
2-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Завтра
15:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
20:03, 25 декабря 2023Спорт

Сменившая гражданство российская фигуристка признана лучшей спортсменкой Грузии

Бывшая российская фигуристка Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Представлявшая Россию фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.

Фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы-2023, которое стало первым в истории для Грузии. Лучшим спортсменом признан капитан грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия.

21-летняя Губанова — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости