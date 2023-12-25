Сменившая гражданство российская фигуристка признана лучшей спортсменкой Грузии

Бывшая российская фигуристка Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии

Представлявшая Россию фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии по итогам 2023 года. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета страны.

Фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы-2023, которое стало первым в истории для Грузии. Лучшим спортсменом признан капитан грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия.

21-летняя Губанова — уроженка Тольятти. Спортивное гражданство россиянка сменила в 2021 году.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.