Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показы спектакля по Акунину

Александринский театр Санкт-Петербурга отменил показы спектакля «Один восемь восемь один» по пьесе писателя Бориса Акунина (внесен в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов). Об этом театр сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Один из зрителей спросил об отмене спектакля «Один восемь восемь один». «Все верно, ближайшие показы спектакля отменены. Все средства за купленные билеты будут возвращены», — ответили в театре.

Как уточняют РИА Новости, спектакль планировали показывать 12, 13 и 14 января, однако в настоящий момент информация о нем отсутствует в афише.

12 января Минюст сообщил о включении Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в реестр иноагентов. В министерстве заявили, что писатель, в частности, выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. В декабре Росфинмониторинг добавил Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Перед этим писатель заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом , что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.