Трамп сравнил удары по Йемену с уходом США из Афганистана

Трамп раскритиковал организацию ударов по хуситам в Йемене

Бывший президент США Дональд Трамп осудил организацию ударов по объектам хуситов в Йемене. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы сбрасываем бомбы по всему Ближнему Востоку опять, когда я уже победил ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а наш министр обороны, который пропал на пять дней, руководит войной с ноутбука в больничной палате», — подчеркнул политик.

Трамп сравнил ситуацию с оставленным США Афганистаном — по его словам, «самым позорным моментом в истории США».

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил президент Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.