США и Великобритания возобновили удары по Йемену

США и Великобритания нанесли новые удары по военно-морской базе хуситов

Американская и британская авиация наносят новые удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена, которая находится под контролем хуситов. Об этом со ссылкой на источник в местных властях сообщает РИА Новости.

Телеканал Al Mayadeen подтвердил возобновление атак, сообщив о взрывах на юге того же города. Это уже вторые за сутки удары по военным базам на территории страны.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситы), которым оказывает поддержку Иран. Утром в субботу авиация атаковала военную базу Ад-Длейми в районе аэропорта йеменской столицы Саны.

По словам главы оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Дугласа Симса, в ответ движение выпустило как минимум одну ракету. Компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, выяснила, что хуситы по ошибке пытались поразить танкер с российской нефтью, но ракета упала недалеко от судна.

В свою очередь, хуситы объявили, что считают корабли США и Великобритании в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе незаконными, и пообещали продолжить атаки. По их версии, единственной целью ударов являются суда, связанные с Израилем, однако под обстрел попало большое количество судов перевозчиков.