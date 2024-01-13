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14:03, 13 января 2024Мир

В США приготовились к продолжению атак йеменских хуситов

Генерал-лейтенант США Симс заявил об ожиданиях новых атак со стороны хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Американское командование ожидает новых атак со стороны йеменских хуситов, две серии ударов по их позициям вряд ли остановят боевиков. Об этом заявил глава оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс, передает «Интерфакс».

По его словам, заявления командований группировки довольно жесткие и резкие, так что, скорее всего, они готовы предпринять какие-то ответные действия. «Я надеюсь, что они не ответят, но мы готовы на случай такого развития событий», — подчеркнул генерал. Он добавил, что после ударов США и Великобритании хуситы выпустили как минимум одну ракету.

Ранее сегодня компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что хуситы в Аденском заливе выпустили ракету по, предположительно, перевозившему российскую нефть танкеру. Ракета упала в воду на расстоянии 400-500 метров от судна.

По мнению экспертов, причиной обстрела стала устаревшая информация из общедоступных баз данных. Ранее танкер был связан с Великобританией, но теперь ходит под панамским флагом.

Удары США и Великобритании по военным объектам хуситов связаны с постоянными обстрелами транспортных судов и боевых кораблей в Красном море. В свою очередь группировка, контролирующая Йемен, объясняет свои действия действиями Израиля в Секторе газа и отрицает, что угрожает судам из других стран.

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      Платон Щукин
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