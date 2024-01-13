В США приготовились к продолжению атак йеменских хуситов

Генерал-лейтенант США Симс заявил об ожиданиях новых атак со стороны хуситов

Американское командование ожидает новых атак со стороны йеменских хуситов, две серии ударов по их позициям вряд ли остановят боевиков. Об этом заявил глава оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс, передает «Интерфакс».

По его словам, заявления командований группировки довольно жесткие и резкие, так что, скорее всего, они готовы предпринять какие-то ответные действия. «Я надеюсь, что они не ответят, но мы готовы на случай такого развития событий», — подчеркнул генерал. Он добавил, что после ударов США и Великобритании хуситы выпустили как минимум одну ракету.

Ранее сегодня компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что хуситы в Аденском заливе выпустили ракету по, предположительно, перевозившему российскую нефть танкеру. Ракета упала в воду на расстоянии 400-500 метров от судна.

По мнению экспертов, причиной обстрела стала устаревшая информация из общедоступных баз данных. Ранее танкер был связан с Великобританией, но теперь ходит под панамским флагом.

Удары США и Великобритании по военным объектам хуситов связаны с постоянными обстрелами транспортных судов и боевых кораблей в Красном море. В свою очередь группировка, контролирующая Йемен, объясняет свои действия действиями Израиля в Секторе газа и отрицает, что угрожает судам из других стран.