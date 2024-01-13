Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

Йеменские хуситы назвали военные объекты США в регионе своей законной целью

Йеменские хуситы назвали расположенные в ближневосточном регионе военные объекты США своей законной целью. Как передает ТАСС, такое заявление заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер сделал в интервью каналу Al Jazeera.

«Присутствие американцев в регионе является нелегитимным, поэтому мы считаем американские военные объекты своей законной целью», — констатировал Амер.

Он также пригрозил принимавшим участие в ракетном ударе по Йемену Соединенным Штатам и Великобритании «скорым ответом». Амер уточнил, что присутствие военных кораблей США в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе нельзя считать нормальным положением вещей. В связи с этим хуситы планируют их атаковать.

В то же время глава оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенант США Дуглас Симс заявил, что американское командование ожидает новых атак со стороны йеменских хуситов. По его словам, две серии ударов по их позициям вряд ли остановят боевиков.