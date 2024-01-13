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19:25, 13 января 2024Россия

В Белгороде испытали защищающие от обстрелов в людных местах конструкции

Глава Белгорода Гладков заявил об испытании защищающих от обстрелов конструкций

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил о проведении испытаний специальных конструкций, защищающих от обстрелов в людных местах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с региональным управлением Росгвардии провели испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием. Эти модули использует Министерство обороны для защиты личного состава», — заявил глава города.

Он объяснил, что саперы взорвали рядом с конструкцией несколько взрывоопасных вещей, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся от обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года.

По результатам испытаний, подчеркнул Гладков, конструкции решили установить в местах скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта. По его словам, ими можно пользоваться так же, как и уже существующими укрытиями. Губернатор заверил, что подобные сооружения увеличивают шанс сохранить жизнь при нештатной ситуации.

30 декабря Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire, произведенные Чехией. По данным Минздрава, более 100 человек пострадало, 22 из них находились в тяжелом состоянии. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом со стороны Украины, подчеркнув, что ракетный удар был нанесен по мирному населению.

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      Олег Давыдов
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