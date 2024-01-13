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06:00, 13 января 2024Мир

В бундестаге потребовали разъяснений слов Шольца о победе над Украиной

В бундестаге потребовали объяснить слова Шольца о последствиях поражения Киева

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутат бундестага ФРГ от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн потребовал от правительства страны разъяснений слов немецкого канцлера Олафа Шольца о последствиях победы России в конфликте на Украине. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Каумфанна, опубликованного бундестагом.

В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным проблемам Германии с бюджетом. Среди прочего Шольц сказал: «Никто из нас не хочет представлять себе, какие еще более серьезные последствия были бы для нас, если бы Путин выиграл эту войну». Полный текст заявления Шольца опубликован на сайте федерального правительства Германии.

«На какие конкретные "гораздо более серьезные последствия" был нацелен канцлер [ФРГ Олаф] Шольц, делая свое заявление во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года (...) и на какой баланс между продолжающимся финансированием войны и санкционной политика, с одной стороны, и прекращение войны, с другой, подтверждают это утверждение?» — спросил Кауфманн.

Ответ на запрос депутата предоставила парламентский статс-секретарь Сара Рыглевски. «Заявление федерального канцлера стоит само за себя», — объяснила она.

Ранее министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Германии увеличить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее вооруженных сил со стороны западных стран.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в бюджет страны на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. По его словам, было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск бюджетного дефицита.

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      Кирилл Садовский
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