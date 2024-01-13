Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:14, 13 января 2024Экономика

В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений

Президент Yara Холзетер заявил о зависимости ЕС от российских удобрений

Фото: Jon Nazca / Reuters

Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. Об этом сообщает Euractiv.

Холзетер обвинил Москву в использовании удобрений и продовольствий «в качестве оружия». Он назвал назвал 2024-й решающим годом для Европейского союза (ЕС). Президент Yara призвал создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности.

По его словам, снижение зависимости европейских стран от российских энергоресурсов повлекло огромные издержки для домохозяйств и промышленности.

Ранее сообщалось, что, согласно данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, основными покупателями удобрений из России в первой половине 2023 года стали Бразилия, Индия и США. За этот период Россия продала на мировой рынок удобрений минимум на 6,6 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США и Британия вновь атаковали Йемен. Чтобы спланировать удары, Байден оставил команду без новогоднего отдыха

      В США удивились подходу России к украинской авиации

      Названы изменения в военной тактике за время украинского конфликта

      Врач рассказала о правильной реакции на новости о новых вспышках инфекций

      Киркоров спел о слухах после вечеринки Ивлеевой

      Тренер дала советы по быстрому возвращению в форму после праздников

      Взрывы произошли в Днепропетровске

      Пентагон назвал цель нового авиаудара по столице Йемена

      Стали известны подробности смерти Елизаветы II

      Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости