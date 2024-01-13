В Норвегии заявили о зависимости Европы от российских удобрений

Президент Yara Холзетер заявил о зависимости ЕС от российских удобрений

Президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер заявил, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере продовольствия и удобрений. Об этом сообщает Euractiv.

Холзетер обвинил Москву в использовании удобрений и продовольствий «в качестве оружия». Он назвал назвал 2024-й решающим годом для Европейского союза (ЕС). Президент Yara призвал создавать стимулы для фермеров и «предсказуемую структуру финансирования» для промышленности.

По его словам, снижение зависимости европейских стран от российских энергоресурсов повлекло огромные издержки для домохозяйств и промышленности.

Ранее сообщалось, что, согласно данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб, основными покупателями удобрений из России в первой половине 2023 года стали Бразилия, Индия и США. За этот период Россия продала на мировой рынок удобрений минимум на 6,6 миллиарда долларов.