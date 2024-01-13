В России призвали отреагировать на изъятие культурного центра в Латвии

Сенатор Джабаров призвал не пропускать латвийские фуры за изъятие «Дома Москвы»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал не пропускать латвийские фуры через Россию и Белоруссию за изъятие культурного центра «Дом Москвы» в Латвии. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Джабаров заявил, что Латвия фактически присвоила российскую собственность, конфисковав культурный центр. По его словам, такое действие требует реакции российской стороны.

«Можно блокировать проезд вообще любых фур, которые направляются в Латвию через территорию России и Белоруссии. Думаю, что ответ будет на самом деле болезненным», — озвучил он свое предположение. По мнению сенатора, подобный ответ может быть болезненным для Латвии.

Ранее на конфискацию «Дома Москвы» отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это решение рейдерством и воровством в масштабе государства.

11 января Сейм Латвии принял законопроект, согласно которому культурный центр перешел в собственность государства. Авторы инициативы заявили, что в «Доме Москвы» осуществляли деятельность, которую посчитали вредоносной. Кроме того они подчеркнули, что работа центра угрожала безопасности государства.