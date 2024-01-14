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17:11, 14 января 2024Культура

Детей Алена Делона обвинили в попытке убить актера

Хироми Роллен обвинила детей Алена Делона в попытке убить актера

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Детей французского актера Алена Делона обвинили в попытке умышленного убийства отца. С таким заявлением в прокуратуру обратилась Хироми Роллен, которая называет себя бывшей спутницей звезды французского кино, передает газета Le Figaro.

По словам Роллен, когда она жила с Делоном, состояние актера было стабильным благодаря наблюдению у швейцарских врачей. После того как женщину вынудили покинуть дом артиста, тот пропустил несколько запланированных встреч с доктором, говорится в адресованном прокуратуре письме.

Роллен обвинила детей Делона в том, что те остановили лечение отца. В качестве доказательств она также привела переписку братьев Делон и их сестры Анушки, в которой сын актера Энтони предлагал остановить химиотерапию отца, считая, что такое лечение «только ускоряет приближение неизбежного», вместо этого купить соковыжималку и поить его соками. Адвокат Роллен в письме от ее имени указал, что такие действия детей Делона можно расценивать как попытку убийства.

Ранее в январе сын Энтони Делон обвинил свою сестру Анушку в сокрытии правды о состоянии здоровья их отца. Летом прошлого года дети французского актера обвинили Роллен в издевательствах над Делоном. В марте 2022 года артист заявил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии.

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      Евгений Шульгин
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