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12:17, 14 января 2024Наука и техника

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ РФ сообщил о переоснащении подлодок «Антей»

Лиина сообщил о переоснащении подлодок проекта 949А новым ракетным комплексом

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России Виктор Лиина сообщил о ведении работ по переоснащению подлодок проекта 949А «Антей» новым ракетным комплексом для решения задач, схожих с целями лодок серии «Ясень». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

Лиина подчеркнул, что лодки этого проекта имеют очень хороший модернизационный потенциал.

«Проходит модернизация одной из подводных лодок 949-го проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами аэротехнического вооружения, связи, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно как и "Ясень"», — заявил командующий ТОФ ВМФ России.

В ноябре стало известно, что две российские подлодки проекта Варшавянка могут совершить переход с Балтийского моря на Тихоокеанский флот «южным» маршрутом через Средиземное море, а не через Северный морской путь.

Еще раньше сообщалось, что экипаж дизель-электрической подводной лодки «Можайск», которая проходила заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения корабля на глубину.

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      Анна Щербакова
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