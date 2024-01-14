Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 14 января 2024Мир

Персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

New York Post: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

Фото: Anna Rose / Reuters

Персонал и представителей СМИ Белого дома в США эвакуировали в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на секретную службу Белого дома.

«В целях предосторожности некоторые представители прессы и персонал были временно перемещены, пока решалась проблема», — приводит NYP сообщение секретной службы.

13 января в Вашингтоне начались протесты после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли и крылатые ракеты. Военная операция стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран.

В свою очередь, хуситы пригрозили «сильным и эффективным ответом». Член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер выдающийся поэт Лев Рубинштейн. Его сбила машина на пешеходном переходе

      Мир готовится к новой пандемии. «Болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19

      На Украине заявили о возможных сложностях с содержанием истребителей F-16

      Персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

      Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

      Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове

      В Японии сообщили о падении северокорейской баллистической ракеты

      Шольц сохранил систему пневмопочты из боязни российских шпионов

      Россиянин Анкалаев одержал победу в главном поединке турнира UFC

      Глава МИД КНДР посетит Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости