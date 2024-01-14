New York Post: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

Персонал и представителей СМИ Белого дома в США эвакуировали в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на секретную службу Белого дома.

«В целях предосторожности некоторые представители прессы и персонал были временно перемещены, пока решалась проблема», — приводит NYP сообщение секретной службы.

13 января в Вашингтоне начались протесты после того, как США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле Белого дома. На место прибыли усиленные наряды полиции, их демонстранты закидали игрушками и бутылками.

США и Великобритания провели скоординированную атаку на Йемен в ночь на 12 января. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, корабли и крылатые ракеты. Военная операция стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов, которых, как считается, активно поддерживает Иран.

В свою очередь, хуситы пригрозили «сильным и эффективным ответом». Член йеменского комитета безопасности и обороны Абдулсалам Джахаф пообещал «поджечь регион».