В России разработали новую платформу для спутников

Компания «Решетнев» разработала новую унифицированную платформу для спутников

Специалисты компании «Решетнев» разработали новую платформу для спутников массой до одной тонны. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

«Специалисты АО "Решетнев" разработали новую унифицированную платформу для космических аппаратов массой до одной тысячи килограммов. Первым аппаратом, созданным на ее основе, станет перспективный спутник персональной связи "Гонец-М1"», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что конструктивно-компоновочная схема платформы позволит выпускать спутники серийно, охраняя необходимый такт сборки и модульный принцип производства. Там также добавили, что использование разработки в перспективных аппаратах повысит их надежность, сократит сроки изготовления спутников и снизит стоимость работ.

В декабре генеральный директор спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков сообщил, что развертывание спутников системы «Гонец-М1» — замены Iridium и Inmarsat — произойдет в 2029 году.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников.